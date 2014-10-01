Европейские индексы растут. Ритейлеры в Британии недовольны погодой.

Во вторник 15 стран еврозоны закрыли торги в плюсе. Инвесторы с нетерпением ждут, когда стимулирующие меры со стороны ЕЦБ наконец-то начнут свое расширение. Напомню, вчера в Европе обновился очередной минимум инфляции, поэтому надо срочно что-то делать.

Уже в четверг, 2 октября в Неаполе состоится очередное заседание ЕЦБ, от которого инвесторы и аналитики ожидают уточнения деталей по поводу программ выкупа ценных бумаг. Рынок рассчитывает на то, что масштабы этих программ будут серьезно расширены.

В целом за вчерашний день Stoxx Europe 600 прибавил 0,61%, а по итогам квартала окреп на 0,4% (это уже пятый квартал подряд, который индекс завершает в плюсе).

FTSE потерял 0,36, САС прибавил 1,33%; DAX окреп на 0,55%. Выросли даже периферийные рынки, включая испанский (IBEX +1,31%) и итальянский (FTSE MIB +1,78%).



Что касается отдельных компаний, то, к примеру, крупнейший британский банк с госучастием, Rоyal Bank of Scotland, вырос на 1,9%. Это произошло на улучшении оценки убытков от обесценивания активов на текущий год.

Продавец продуктов, Assotiated British Foods, улучшил стоимость своих бумаг на 4,5%, потому что рекомендация по его акциям была улучшена аналитическим отделом Credit Suisse.

Теплая погода в Великобритании сказывается на акциях ритейлера одежды Next Plc. Бумаги потеряли 3,8% стоимости, потому что компания пригрозила: если в Британии будет сохраняться тепло до конца октября, то ей придется снизить прогноз годовой прибыли. Видимо, те же проблемы у Marks&Spencer: она потеряла 2,6%.

Обвалился сектор автомобильного производства: Renault SA и Peugeot Citroen упали на 2,7% и 1,1% соответственно на плохих новостях от Ford Motor Co.



