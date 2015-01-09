Европа вчера сильно «позеленела»

В четверг акции европейских компаний заметно повысились в цене. Выросли практически все основные индексы еврозоны. DAX прибавил 3,36%; FTSE 100 окреп на 2,34%; CAC 40 вырос на 3,59; сводный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 3,61%.
Сильную поддержку
рынку оказали «минутки» ФРС, в которых
не было найдено признаков скорого
повышения процентной ставки американского
регулятора. Однако главным драйвером
европейского ралли аналитики все-таки
считают перспективу стимулирования от
ЕЦБ: поскольку в регионе впервые за пять
лет зарегистрирована дефляция, Марио
Драги должен будет что-то сделать. 22
января состоится очередная стратегическая
встреча ЕЦБ, от которой ждут очень
многого.
Лидером в этом ралли однозначно стал ритейл: английская сеть супермаркетов Tesco подскочила сразу на 15% после того, как сообщила о беспрецедентных прибылях в шестинедельный рождественский период и заодно представила планы по продаже активов и сокращению расходов на сотни миллионов фунтов. Другая британская сеть, Marks&Spencer тем временем упала на 3,54%: ее продажи почему-то упали на 5,8% - и тоже в рождественский период.