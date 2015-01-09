Европа вчера сильно «позеленела»

В четверг акции европейских компаний заметно повысились в цене. Выросли практически все основные индексы еврозоны. DAX прибавил 3,36%; FTSE 100 окреп на 2,34%; CAC 40 вырос на 3,59; сводный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 3,61%.

Сильную поддержку рынку оказали «минутки» ФРС, в которых не было найдено признаков скорого повышения процентной ставки американского регулятора. Однако главным драйвером европейского ралли аналитики все-таки считают перспективу стимулирования от ЕЦБ: поскольку в регионе впервые за пять лет зарегистрирована дефляция, Марио Драги должен будет что-то сделать. 22 января состоится очередная стратегическая встреча ЕЦБ, от которой ждут очень многого.



Лидером в этом ралли однозначно стал ритейл: английская сеть супермаркетов Tesco подскочила сразу на 15% после того, как сообщила о беспрецедентных прибылях в шестинедельный рождественский период и заодно представила планы по продаже активов и сокращению расходов на сотни миллионов фунтов. Другая британская сеть, Marks&Spencer тем временем упала на 3,54%: ее продажи почему-то упали на 5,8% - и тоже в рождественский период.



