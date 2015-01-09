Британский индекс резко вырос. На коне - ритейлеры

За вчерашний день на Лондонской бирже наблюдался подъем, какого не видели уже три недели. FTSE 100 прибавил 2,34%, немного отыграв трехдневное снижение, с которым индекс стартовал в начале года.

Командовала парадом сеть супермаркетов Tesco. Бакалейщик подскочил на рекордные 15%, огласив отличные результаты продаж рождественского периода, а также показав свои планы относительно распределения активов и минимизации издержек.

Sainsbury Plc и WM Morrison Supermarkets, еще две сети ритейла, прибавили по 7,5% каждая. Vodafone Plc выросла на 4,5%: телекоммуникационная компания совершила самый крупный свой скачок почти за два месяца. А вот продавец одежды, Marks& Spencer, напротив, потерял 3,5%.