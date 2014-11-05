Нефть Brent подешевела до $82,38

Во время торгов в среду утром цены на нефть снижаются до рекордных минимумов уже пятую сессию подряд. Инвесторы в ожидании американских данных о запасах нефти, которые, возможно, выросли, потому что предложение углеводородов все еще опережает спрос. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время WTI держится у самого низкого уровня за три года.

Нефтяные фьючерсы на Brent подешевели к 9:34 по мск до $82,39 за баррель. Вчера на закрытии эти контракты торговались на отметке $82,82. Цена декабрьских фьючерсов на WTI упала к этому времени до $77,02 за баррель. Вчера торговалась по $77,19 за баррель.



По мнению опрошенных аналитиков Bloomberg, товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 2,35 млн баррелей - до 382,1 млн баррелей. Если каких-то новых геополитических потрясений не будет, то спрос адекватно соотносится с предложением.

По подсчетам Международного энергетического агентства, США скоро обгонит Саудовскую Аравию и Россию и станет крупнейшим производителем нефти в мире. Так, уже во второй половине октября добыча нефти в США увеличилась до 8,97 млн баррелей в сутки.