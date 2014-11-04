Центробанк делает грубейшие ошибки

Центральный Банк РФ делает грубейшие ошибки из-за непрофессионализма руководства, заявил в эфире «Русской службы новостей» советник президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

«Это мое мнение и мнение секции экономики Российской академии наук, которая провела экспертизу проекта денежно-кредитной политики на предстоящие годы и пришла к выводу о непрофессионализме действий руководства ЦБ. Они допускают грубейшие ошибки, прописывают против инфляции лекарство, которое хуже самой болезни», – сказал он.

Повышение процентных ставок привело к тому, что кредиты стали совершенно недоступными для большей части производственной отрасли, говорит советник президента. Кроме того, это усложняет ситуацию с оттоком капитала, добавил Глазьев. «В ситуации, когда нет смысла вкладывать кредит в развитие производства, из-за того что прибыльность ниже процентных ставок, капитал уходит из производственной сферы», – пояснил он.

Глазьев также уверен, что еще можно исправить ситуацию — необходимо вплотную заняться валютным регулированием.