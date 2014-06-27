Все блоги / Новости рынков / Валюты Все блоги Аналитика и прогнозыТрендыПрогнозыТорговые системыМоя торговляГрафикиСтратегииСтатистикаТорговые идеиСкальпингНейросетиВолновая разметкаНовости рынковВалютыМеталлыНефтьНовости компанийСобытияБанкиБрокерыЗаконыРазное Правила Валюты GBP/AUD - сам Ганн желает вниз! 27 июня 2014, 20:28 Aziz Aliev 0 210 #forex news, форекс, тренд, движение, валюта, gbpaud Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий Оптимизация MA7 Agave C3 | EURUSD | M15 Разное 19 0 Оптимизация MA7 Agave C3 | EURUSD | M15 Разное 22 0 Оптимизация MA7 Agave C2 | EURUSD | M15 Разное 22 0 Форекс и крипто прогноз на 19 - 23 января 2026 года Аналитика и прогнозы 54 0 Бурить и давить: нефтяная стратегия Трампа и прогноз 2026 Аналитика и прогнозы 26 1 Форекс и крипто прогноз на 12 – 16 января 2026 года Аналитика и прогнозы 81 0 По биткоину тупки Статистика 31 0 Разворот тренда на рынке может произойти за считанное мгновение Статистика 42 0 Форекс и крипто прогноз на 05 – 09 января 2026 года Аналитика и прогнозы 73 0 Прогноз рынка на 29 декабря 2025г. – 02 января 2026г. Аналитика и прогнозы 101 0 GBP/USD. Американский шатдаун и британские фискальные маневры разгоняют фунт Валюты 63 0 Биткоин стремится к росту, но достижение баланса – нелегкий путь Валюты 55 0 Главный триггер — PCE: почему золото держится на вершине и что происходит с остальными драгметаллами Металлы 61 0 Рынки 25 сентября: коррекция на нефтяном рынке и ожидания вокруг золота Нефть 69 0 Brent подорожала до $67,7 на фоне геополитических рисков и новостей из Ирака Нефть 58 0 Крипторынок потерял $1,5 млрд бычьих позиций на фоне распродажи Ether и альткоинов Валюты 51 0 Топ-5 событий предстоящей недели Новости рынков 65 0 Нефть Brent ушла под уровень $67 за баррель на фоне опасений за экономику США Нефть 63 0 Биткоин спокоен, альткоины активны: снижение ставки ФРС позитивно для крипторынков. Валюты 68 0 Ловим разворот тренда при помощи Скользящих средних Торговые системы 8 0 Цель зимы — золото $5 000 и серебро $100 Аналитика и прогнозы 9 0 Торговая панель MBS Trade Panel Стратегии 11 0 Фундаментальный анализ рынка за 19.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) Аналитика и прогнозы 70 0 Торговая стратегия Heads or Tails (Орёл или Решка) разбор кода торгового робота. Разное 57 0 1 70 Фундаментальный анализ рынка за 19.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) 71 Фундаментальный анализ рынка за 16.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) 54 Форекс и крипто прогноз на 19 - 23 января 2026 года форекс аналитика прогноз рынок торговля eurusd форексмарт нефть валюта экономика трейдер доллар Forex GBPUSD Россия usdjpy торговая неделя пара золото новости EUR/USD финансы акции11 США рубль события индексы биткоин AUDUSD евро