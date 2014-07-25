В пятницу крепчает только доллар

По сравнению с основными валютными парами, пары с долларом улучшают свои позиции на валютном рынке.

Валютная пара EUR/USD упала до минимума на уровне 1,3440. Поводом послужили негативные данные по индексу делового климата IFO Германии.

Пара GBP/USD продолжает оставаться под давлением и нацелена на тестирование сильной зоны поддержки 1,6940-1,6920. Следующая цель - сильный исторический уровень 1,6875 (максимум 15.11.2009 г.).

Валютная пара USD/CHF застряла в сильной зоне сопротивления рядом с отметкой в 0,9045.

Валютная пара USD/JPY второй день кряду заметно укрепляется и достигла важной зоны сопротивления 101,90-102,00. Если пара закроется выше 102,00, то это станет заявкой на последующий рост. Пока пара пробила сопротивление на 101,85 и пытается закрепиться выше. Американская статистика традиционно оказывает на эту валютную пару, пожалуй, наибольшее влияние, поэтому и здесь основные события будут происходить после 16:30 (мск).