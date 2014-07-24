Прибыль Facebook выросла в 2,4 раза за квартал

Чистая прибыль американской Facebook Inc., которая владеет крупнейшей в мире социальной сетью, увеличилась во втором квартале почти в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Если рассчитывать, что прибыль в апреле-июне составила $791 млн, то цена одной акции получится 30 центов. Для сравнения — в аналогичный период прошлого года прибыль была $333 млн и 13 центов за акцию.

Выручка компании за год увеличилась на 61% - с $1,81 до $2,91 млрд.

Больше всего доходы компания получает от рекламы на мобильных устройствах - около 62% от общей рекламной выручки. Количество активных пользователей соцсети (действия учетной записи производились не реже раза в месяц) на конец второго квартала составляло 1,32 млрд против 1,28 млрд тремя месяцами ранее.

После публикации отчета акции соцсети подорожали почти на 4% в ходе электронных торгов.