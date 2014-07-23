Как я могу обыграть FOREX?

Давайте рассмотрим варианты, при которых работать на FOREX было бы легко и спокойно.

Здесь желательно бы провести мозговой штурм, и набросать несколько идей по названию темы.

Например:

Я всегда знаю направление движения пары в ближайшем будущем. Цена на графике представлена одной плавной линией, точно определяющей развороты пары. Я получаю точные автоматические сигналы на открытие и закрытие позиций. Сигналы приходятся на горизонтальный участок графика цены, что дает время для комфортной работы без спешки и нервотрепки. Сигналы поступают не часто, но точно по разворотам тренда. Свечной график движения цены состоит только из белых или черных свечей без теней, что особенно приятно видеть на больших графиках ( 12 час или 1 D ). Я имею торгового робота, постоянно торгующего в плюс.

Можно набросать еще несколько идей в таком же плане.

Решение любой из этих идей даст Вам огромное преимущество перед остальными Трейдерами. Поэтому есть смысл приложить все свои знания и умения на решение этих не стандартных задач. То, что они имеют решение, и не в одном варианте, необходимо понимать и твердо в это верить, прежде чем приступать к их решению.

Но оно того стоит!





P.S. Предлагаю всем желающим дополнить предложенный список идей…