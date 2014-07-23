Как я могу обыграть FOREX?
Торговые идеи

Как я могу обыграть FOREX?

23 июля 2014, 21:00
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
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Давайте рассмотрим варианты, при которых работать на FOREX было бы легко и спокойно.

Здесь желательно бы провести мозговой штурм,  и  набросать несколько идей по названию темы.

Например:

  1. Я всегда знаю направление движения пары в ближайшем будущем.
  2. Цена на графике представлена одной плавной линией, точно определяющей развороты пары.
  3. Я получаю точные автоматические сигналы на открытие и закрытие позиций.
  4. Сигналы приходятся на горизонтальный участок графика цены, что дает время для комфортной работы  без спешки и нервотрепки.
  5. Сигналы поступают не часто, но точно по разворотам тренда.
  6. Свечной график движения цены состоит только из белых или черных свечей без теней, что особенно приятно видеть на больших графиках ( 12 час или 1D ).
  7. Я имею  торгового робота,  постоянно торгующего в плюс. 

Можно набросать еще несколько идей в таком же плане.

Решение любой из этих идей даст Вам огромное преимущество перед остальными Трейдерами.  Поэтому есть смысл приложить все свои знания и умения на решение этих не стандартных задач. То, что они имеют решение, и не в одном варианте, необходимо понимать и твердо в это верить, прежде чем приступать к их решению.

 Но оно того стоит!


 P.S.  Предлагаю всем желающим дополнить предложенный список идей…

#идея задача решение