Черствое сердце фондовых рынков

Мэттью Линн, колумнист Wall Street Journal, размышляет о том, почему информация об ужасных событиях практически никак не влияет на фондовые рынки и почему инвесторы могут быть спокойны за свои портфели, какая война ни развязалась бы на Ближнем Востоке или в Украине. Я перевела для вас его мнение. Мне кажется, что в чем-то Линн лукавит - особенно это касается Ближнего Востока, который все равно сильно влияет на нефтяные цены. Но в целом мнение интересное.

Инвесторы уделяют больше внимания QE, чем перестрелкам. Самолет, несущий на борту почти 300 невинных людей, сбивают на одной из самых напряженных на сегодняшний день границ в мире. Израиль вторгается в Сектор Газа, опять бередя самые глубокие раны на Ближнем Востоке и потенциально разжигая еще один региональный конфликт. На расстоянии в нескольких сотнях миль от Израиля военный мятеж угрожает превратить Ирак в самое настоящее, полновесное террористическое государство.

Словом, на прошлой неделе драматических новостей в сводках было более чем достаточно.

А как на них отреагировали финансовые рынки? Обвалились акции нескольких компаний да чуть шагнуло вверх золото. Всё в рамках обычных флуктуаций. Такое ощущение, что вообще ничего не происходило.

Как правило, рынки не очень интересуется тем, что происходит в других частях мира. Дни, когда геополитика реально значительно влияла на цены акций, облигаций, предметов потребления или валют, остались в прошлом.







В чем причина такого равнодушия?



Этому есть два возможных объяснения. Во-первых, сейчас не происходит войн или революций, действительно способных существенно изменить перспективы мировой экономики (фантастические сценарии революции в США или свержения режима Владимира Путина мы не рассматриваем). Во-вторых, рынки сейчас так сильно накачаны шальными деньгами от центробанков, что мировым событиям недостает сил перетянуть внимание на себя.

Вероятно, правда где-то посередине. Но так или иначе, инвесторы могут спокойно проигнорировать войну и политику с того времени, когда их портфель уже собран и диверсифицирован.



Уменьшающийся интерес финансовых рынков в том, что происходит вокруг, очевидно заметен уже на протяжении определенного времени. «Арабская весна», во время которой пали несколько режимов Ближнего Востока, была, вероятно, последним «комплектом» революций, который реально повлиял на мировую экономику, но даже тогда ее влияние было ограничено локальными индексами, которые не очень много значат вне рамок узкой песочницы (например, Egypt XX).



Что мы имеем сегодня?



В этом году индифферентность мировой экономики проявляется особенно ярко. Как будто и не было никаких драм за прошедшие несколько месяцев. Российская аннексия Крыма и фактический захват восточной Украины оцениваются сегодня аналитиками как начало новой холодной войны. Аналогично этому, восстание в Ираке может сегодня легко привести к созданию террористического исламского государства в стране с самыми большими запасами нефти в мире. В то же время десять лет назад США вторглись в Ирак всего лишь чтобы свергнуть режим человека, которого они расценивали как мелкого жулика. Оцените, как изменились приоритеты. Напряженность между израильтянами и палестинцами — едва ли может стать чем-то новым. Вторжение в Сектор Газа — всего лишь очередной конфликт из их долгой серии в этой горькой истории. При этом область по-прежнему остается одной из самых неспокойных, и боевые действия там угрожают развитием большого пожара войны.

Еще совсем недавно подобные геополитические события вызвали бы очень крупные колебания на финансовых рынках. После 9/11 фондовый рынок серьезно рухнул. Иракское вторжение в Кувейт привело к тому, что рынки сильно тряхнуло, а ближневосточные конфликты 1970 годов привели к повышению цены на нефть и «поломке» фондового рынка.





Как, а главное, - почему реагируют рынки?



События же прошлой недели расценивались финансовой журналистикой с высочайшей степенью равнодушия. Конечно, было много заголовков о реакции фондовых рынков на падение Боинга на Украине, но вы все могли обратить внимание на интересный момент: как же мало потерял рынок! Индекс Доу Джонса, как и большинство других бирж мира, потерял на страшных новостях приблизительно 1%, и быстро возместил это падение уже на следующий день. Это было характерно для большинства мировых индексов. Разумеется, более тяжелая ситуация сложилась на ММВБ — индекс московской биржи упал сильнее, потому что на нем сказались еще и результаты санкций, и стремительная «криозаморозка» отношений с Западом, однако и он за несколько дней потерял всего 5%.

Этому есть логичные объяснения. Прежде всего, в мире, существующем уже после холодной войны, ни один из этих местных региональных конфликтов действительно не значит особенно много. Как бы цинично это ни прозвучало, но трагические события в Украине не оказывают значительного влияния на международную торговлю. Ее экономика слишком мала, она не входит в число влиятельных игроков. Даже если страна развалится и уйдет в полный хаос и полновесную гражданскую войну, транснациональные корпорации не станут делать меньше денег, чем делали раньше.

Почти то же самое верно и для Ирака. Он ни для кого не является Большим Рынком. Даже весь Ближний Восток, вместе взятый, теряет свое влияние на мировую экономику. Нефть — единственный имеющийся там значимый продукт, но с развитием разработки сланцевого газа и резкого падения стоимость солнечной энергии, нефть становится все менее важна. Если война на Ближнем Востоке разразится, то она не отразится на уровне жизни в развитых мировых странах.

И второе объяснение — рынки очень сильно отделились от реального мира. В прошедшие пять лет рынки формировались национальными центральными банками. Решения по процентным ставкам или по эмиссии валют значили для мировой экономики гораздо больше, чем региональные войны. Пока ФРС и ЕЦБ удерживают низкие процентные ставки, рынки будут расти, вне зависимости от того, что происходит на периферии.







Война Китая и Японии



Целые армии аналитиков и управляющих фондами в крупных компаниях зарабатывают себе на хлеб с икрой анализом геополитических тенденций и соответственным перемещением денег туда-сюда. Всё это более и более становится похожим на пустую трату времени.

Ничто из того, что происходит во внешнем мире сейчас, не имеет значения для рынков. Для этого нужно событие более глобального масштаба: например, война между Китаем и Японией, или крах ЕС и единой валюты. Но всё это настолько фантастично, что инвесторы могут прекратить волноваться о заголовках, поступающих со всего мира. Ни одно из этих событий даже не думает влиять на ваш инвестиционный портфель.







Мэттью Линн. Адаптированный перевод - Morrita.

