Еженеделька. Тройка нонфармов ноября за неделю

Еженеделька. Тройка нонфармов ноября за неделюСб, 01/11/2014 - 13:10 | MarkArnaus -admin

Первый морозный месяц осени успешно пройден: октябрь предоставил нам немало сюрпризов, похоже, что ноябрь принимает эстафету – первая неделя и сразу к публикации три позиции «нонфарма» из разных стран. Самое важно событие октября, выводы перед началом нового месяца.

EUR

Первый взгляд, CPI Flash Estimate: инфляция застыла на 0,4% (предыдущее значение 0,3%). В тоже время инфляция в Германии ниже «0»: German Prelim CPI -0.3%, но это нормально, и не вызывает дополнительного беспокойства.

Евро будет ждать дополнительных комментариев со стороны ЕЦБ на следующей неделе, в четверг.

USD

Получает приз: «кровожадина» последней недели октбря, в паре с японской иеной USD прошел 400 пунктов за неделю – «wow»! Ключевыми факторами движения выступилипротоколы FOMC и предварительные данные ВВП, но не без помощи Банка Японииконечно же.

В ФРС положительно оценивают состояние рынка труда, формулировка в протоколе «сдвинута» в более оптимистическую плоскость, тем не менее, инфляционные формулировки остаются прежними, что нагоняет дополнительный туман на рынки, так как общая глобальная дефляционная тенденция держит всех в напряжении – низкая инфляция – не повод скоро повышать ставку.

В итоге недели, после публикации протоколов, сроки ожиданий регулирования ставки все же были скорректированы в сторону «поближе», с конца года на лето 2015.

Предварительному приросту ВВП удалось внести смуту в размышления аналитиков, несмотря на позитивный рост выше прогноза 3,5% по факту (против 3,0% предположений) инвесторам не понравилась его структура, а именно то, что такой рост был спровоцирован повышением гос расходов в то время, как инвестирование экономики прихрамывает. На помощь пришел Банк Японии: Курода неожиданно расширил существующую программу стимулирования в попытке побороть дефляционные процессы: самое интересное в этом то, что лишь 3 экономиста из 32 опрошенных Bloomberg удалось предсказали такие действия японцев: «Сайонара иена».

Страшно представить, что может произойти на публикации Non-Farm Employment Change в эту пятницу.

GBP

Отдыхал и набирался сил. Не зря, с понедельника, благодаря запанированным публикациям важных индикаторов его будет штормить.

AUD/NZD

Резервный Банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на прежнем уровне: 3,5% на очереди Резервный Банк Австралии, поговаривают, он может пойти на шаги ее понижения.

Знай октябрь, чтобы не оступиться в ноябре

Октябрь 2014 прежде всего стоит запомнить таким историческим событием, какзавершение QE3 Федеральной Резервной Системой США. Не одна программа стимулирования уже была завершена Штатами, но эта особенная, так как после нее не планируются новые.

Октябрь обращает наше внимание на инфляционные процессы мировой экономики: общая тенденция такова – инфляционное давление гаснет, а индексы CPI становятся чуть ли не обособленными фундаментами для дальнейшего регулирования монетарных политик. Даже США, ФРС которых «плевать хотели» на инфляцию, вероятнее придется обратить внимание на ее значение: рынки уже обращают. Это не только дарит нам дополнительное внимание ко всем индексам CPI (и повышенную волатильность), но обостряет наше общее фундаментальное чутье – следующий этап ужесточения монетарной политики развитых стран может задержаться, ноябрь решит многое. И приступит он к делу уже с первой недели, с первого дня.

Понедельник

Данные британского ВВП были на уровне прогнозов, рынки продолжат свою оценку на вторичных данных «с пристрастием», GB Индекс активности промышленности сгодится для этого, так как данные находятся около граничного барьера «50».

Вторник

Ранним утром вторника РБА огласит решение по процентной ставке, поговаривают, что AU Процентная ставка может потерять в весе, но скорее всего не в этот раз, но следим, следим...

Куда интереснее будет новозеландская ночь, и квартальный выпуск данных рынка труда этой страны NZ Количество трудоустроенных.

Среда

Продолжим читать мантры вокруг GBP и GB Индекс активности в секторе услуг

Четверг

Несмотря на Австралию и ее капризы, AU Количество трудоустроенных на хороших тригг



ерах рвет график за секунды.

Разминка перед решением по ставке: GB Промышленное производство, а потом собственно GB Официальная ставка БА.

По EUR будет интереснее пресс-конференция нежели EU Минимальная процентная ставка ЦБ

Пятница

Нонфарм