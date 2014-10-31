Центробанк РФ поднял ключевую ставку - 9,5%

Сегодня на очередном заседании Совета директоров Банка России было принято решение повысить ключевую ставку - с 8% до 9,5%.
Банкиры и
аналитики рынков немного в растерянности,
они предполагали возможным повышение
ставки только на 0,5 процентного пункта.
Как высказался регулятор, последние
два месяца 2014 года очень сильно изменили
внешние условия, особенно касательно
цен на нефть — они снизились, а санкции
отдельных стран только ужесточились.
Сегодня днем центробанк РФ опубликовал также сообщение, в котором одним из поводов к повышению ставки недельного аукционного РЕПО указывает ускорение темпов роста потребительских цен в России. Еще в начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что растущая инфляция стала главным поводом для монетарной политики регулятора.
Ключевая ставка держалась на уровне 8% с 27 июля 2014 года.