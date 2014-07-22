Вкладывайтесь в квартиры, а не в банки

За последние полтора года лицензий лишили уже более 70 банков, и эксперты считают, что эта тенденция сохранится. Как альтернативу банковскому вкладу инвесторы советуют рассмотреть покупку квартиры на первичном рынке.

Если у банка отзывают лицензию, риск потери средств существует у клиентов, чей вклад превышает 700 тыс. руб. (только эту сумму возмещает Агентство по страхованию вкладов). В крупных банках с государственным участием, которым отзыв лицензии не угрожает, но зато им не грозит отзыв лицензии.

По мнению экспертов, в такой ситуации всё больше людей начинают рассматривать инвестиции в недвижимость, в частности в покупку квартир на первичном рынке, как альтернативу сохранения и приумножения своих сбережений. Здесь важно выбрать надежного застройщика. Купить квартиру на ранней стадии строительства - выгодное вложение средств. А купив хорошую квартиру с отделкой «под ключ» и с частичной меблировкой можно сразу ее сдавать в аренду и начать окупать инвестиции.

Если говорить о надежности вложений в недвижимость, то тут предпосылок к снижению цен на строящееся жилье не наблюдается, наоборот, присутствует плавный рост. Например, на первичном рынке Санкт-Петербурга с марта 2013 года по март 2014 года средняя цена кв.м. в классе «комфорт» увеличилась с 95 тыс. до 107 тыс. рублей. С января 2014 года цены на жилье класса «комфорт» выросли на 6% (в экономклассе – на 4%).