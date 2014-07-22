Европейские фондовые индексы растут, несмотря на беспокойства в Украине и секторе Газа

Сегодня во время европейской торговли днем DJ Euro Stoxx 50 повысился на 0,94%, французский CAC 40 вырос на 0,84%, а германский DAX поднялся на 0,85%.

Сегодня вечером министры иностранных дел Европейского Союза должны встретиться, чтобы обсудить очередной раунд санкций против России.

Финансовый сектор в целом поднялся. Так, французский кредитор Societe Generale вырос на 0,44%, в то время как немецкие Commerzbank и Deutsche Bank повысились на 0,19% и 0,23%.

Среди периферийных кредиторов акции итальянских Unicredit и Intesa Sanpaolo выросли на 0,44% и 1,68%, а вот испанские Banco Santander и BBVA окрепли на 1,06% и 1,67%. Акции Norsk Hydro выросли на 0,03%, акции Publicis Groupe опустились на 4,88%, лондонский FTSE 100 поднялся на 0,79%. Акции Glencore Xstrata выросли на 1,59%, акции Bhp Billiton набрали 1,38%, в то время как акции Rio Tinto и Antofagasta прибавили 1,80% и 2,15% соответственно.

Финансовый сектор акций также заметно вырос. Так, акции Barclays набрали 0,51%, акции Lloyds Banking поднялись на 0,65%, в то время как акции Royal Bank of Scotland выросли на 1,03%, а акции HSBC Holdings подскочили на 1,31%. У акций Royal Mail - максимальный спад по индексу, ниже на 3,73% после заявления, что доходы от транспортировки посылок за три месяца по 29 июня снизились.

В США фондовые рынки указывают на рост перед открытием. Так, фьючерс на Dow 30 указывает на увеличение на 0,27%, фьючерс на S&P 500 сигнализирует о росте на 0,26%, в ​​то время как фьючерс на Nasdaq 100 указывает на подъем на 0,31%. Сегодня США опубликует отчеты по инфляции потребительских цен и продаже жилья на вторичном рынке, что должно повлиять на котировки акций.