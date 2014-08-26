Ключевые события и торговые идеи на 26 августа

Предлагаем список ключевых событий вторника 26 августа и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 26 августа:

NZD: Торговый баланс

GBP: Одобренные заявки на ипотеку

USD: Базовые заказы на товары длительного пользования, заказы на товары длительного пользования, индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США, настрой потребителей от CB

Торговые идеи:

Во вторник внимание инвесторов и трейдеров не упирается на какое-то одно событие, день не особенно насыщен экономическими отчетами — ждем неожиданных новостей из других сфер.

Пара EUR/USD торгуется в области $1,3200. Низкие данные по индексу настроя деловых кругов Германии от IFO не дают быкам шансов на коррекцию. Явно видно, что продавцы тоже несколько выдохлись: плохой немецкий релиз не смог толкнуть евро существенно ниже. Поддержка будет располагаться на уровне $1,3170 и $1,3105. Среднесрочная цель находится на $1,3020. Завтра в еврозоне тоже не будет важных публикаций, но прогнозы по отчетам следующих дней очень пессимистичные.

Пара GBP/USD протестировала новый минимум на $1,6535, но позже восстановилась к сопротивлению $1,6600. Во вторник в Великобритании выйдут данные по одобренным ипотечным кредитам - прогноз позитивный, поэтому пара может умеренно подрасти после этого отчета.

Пара USD/JPY в понедельник скакнула к новому максимуму на 104,20, но преодолеть эту область сопротивления пока не сумела. Цель сейчас - 105,40. Быки будут доминировать до тех пор, пока пара держится выше отметки 103,00. В Японии в начале недели нет важной статистики, поэтому все взгляды будут устремлены в США.

Пара AUD/USD продолжает торговаться в области $0,9300: как быки, так и медведи чувствуют себя неуверенно. Пара торгуется ниже линии сопротивления, соединяющей максимумы августа. Без новостей из Австралии динамика пары будет меняться отношением инвесторов к риску и данными из Америки.