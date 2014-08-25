Что нам преподнесет последняя неделя лета?

На мировых фондовых рынках многое будет зависеть от внешнеполитической обстановки. Свистопляска с российским гуманитарным конвоем закончилась, и если не случится официального вторжения России на территорию Украины — фондовый рынок успокоится на этот счет. Сейчас индексы на хороших уровнях, поэтому может произойти их техническая коррекция вниз. В еврозоне дополнительным отрицательным фактором станет формирование нового правительства Франции: это может сказаться на САС, он может потерять порядка 1% на политической нестабильности.



В США на этой неделе ждут макроэкономическую статистику: отчет по заказам на товары длительного пользования и данные индекса потребительского доверия (это будет завтра), в четверг — темпы роста экономики за 2 квартал и отчет по обращениям за пособием по безработице. Если все будет в рамках нормы — S&P шагнет к сопротивлению к 2000 (исторический максимум), DJIA — к 17 083, а Nasdaq – к 4100, 00.

На товарно-сырьевых рынках ситуация отзеркаливает остальные события экономики. Так, под давлением золото и серебро (на фоне улучшения геополитической ситуации этот запасной актив перестает быть актуальным). Поэтому на этой неделе на драгметаллы будут влиять данные макростатистики. Если они будут позитивными и будут намекать на раннее повышение ставки ФРС — золото продолжит падать с целью на уровне 1265,45 и еще ниже.

Нефть продолжает падать, здесь возможны только технические отскоки. Сейчас, на волне отскока, ее можно продавать. Цель падения Brent – 100 долларов за баррель. WTI может дойти и до 90,55.

На валютном рынке самым спокойным будет фунт. На этой неделе нет никаких отчетов из Британии, поэтому все будет определяться американской статистикой. Если будут намеки на скорое повышение ставки ФРС — GBP/USD может вернуться в область 1,6750.

Евро ничего хорошего не ждет: мало того, что французский кризис не добавит единой валюте стабильности, так еще и никаких драйверов для роста не наблюдается. Италия находится в технической рецессии, немецкая экономика показала снижение, нулевой рост демонстрирует Франция. Сегодня публикуют индекс делового оптимизма Германии — и если он снова будет унылым — это будет очередной гвоздь в крышку гроба немецкой экономики. От ЕЦБ продолжают ждать количественного смягчения.

USD/JPY продолжит расти, цель — на уровне 105,00. Это связано с тем, что в США все хорошо, а вот в Японии - замедление темпов роста экономики и снижение ценового давления. Поэтому иена падает относительно доллара.