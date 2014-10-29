Рубль падает все ниже и ниже, новые минимумы - 42,90 и 54,68

В среду вечером российский рубль снова обновляет все минимумы. Пока ни валютные репо, ни предстоящее заседание ФРС не могут притормозить падение национальной валюты. На 16:55 по мск доллар торгуется на отметке 42,896 (максимум сессии — 42,903), евро — на уровне 54,661 (максимум сессии — 54,682).

Валюту закупают банки, корпорации — с запасом, опасаясь девальвации рубля из-за нынешнего состояния и настроения рынка. С надеждой, наверное, многие инвесторы ждут "голубиных" итогов заседания ФРС, повышение ставок на пятничном совете директоров ЦБР или переход к плавающему курсу рубля.

По некоторым оценкам трейдеров, центробанк РФ потратил уже более $25 миллиардов с начала октября для проведения валютных интервенций, но стабилизировать рубль не удается до сих пор.

Сегодня российский регулятор проводит первый аукцион валютного репо, второй — завтра. Но из-за особенностей расчетов валюта банкам с первого аукциона ($1,5 миллиарда на 28 дней) поступит 31 октября, а со второго ($2,0 миллиарда на неделю) - только 5 ноября, т. е. после российских праздников. Минимальная процентная ставку на сегодняшнем аукционе репо была установлена в размере 2,4035% годовых.