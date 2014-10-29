Азиатские индексы выросли на японской статистике

В среду торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе закончились в зеленой зоне. Причины тому — хорошая японская макростатистика и позитивные отчеты крупных компаний за третий квартал. Сводный индекс MCSI Asia Pacific вырос на 1,3%. Nikkei прибавил 1,5%, Hang Seng окреп на 1,3%; Shanghai Composite прибавил 1,5%; KOSPI прыгнул вверх на 1,84%.

Австралийский S&P/ASX, впрочем, идет своим путем: он потерял 0,09%.

Японские данные по объему промышленного производства показали рост на 2,7% в сентябре. Это выше ожиданий рынка.

Корпоративная отчетность тоже радует: так, подорожали бумаги производителя электронных компонентов Omron Corp (+7,6%), выросли акции Hitachi Construction Machinery (+3,9%), прибавили китайские страховщики Ping An Insurance (+2,9%) и China Life Insurance (+2,6%).

Гонконгский регулятор объявил о своей готовности к запуску программы взаимодействия фондовых рынков Китая и Гонконга — на этом подросли акции в Гонконге и Шанхае. Так, китайский автопроизводитель BYD.Co вырос на 5%.