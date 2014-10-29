Alibaba снова впереди: акции почти за $100, когда Amazon и Twitter терпят убытки

На вчерашней американской сессии цена акции компании Alibaba приблизилась к отметке $100 — на закрытии торгов она продавалась на уровне $99,68.

Акции китайского интернет-гиганта растут с 17 октября, а за последние два дня цена выросла на 2,1%, максимум был зафиксирован вчера — $100,67 за акцию. И снова прибыль компании увеличилась в несколько раз с запуска IPO в сентябре. Уже сейчас Alibaba активно налаживает сотрудничество с компаниями в сфере онлайн-продаж и новейших технологий, параллельно инвестируя в новые проекты.



На фоне успеха китайской Alibaba другие интернет-компании терпят убытки. Так, по информации издания Прайм, чистый убыток крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon за третий квартал 2014 года вырос почти в 10 раз и составил $437 млн (в прошлом году - $41 млн). Сразу после публикации отчетности акции Amazon упали на 8%.

Недавно также упали на 12% акции компании Twitter. По данным биржи, резкое падение было вчера — акции подешевели на 9,84% и теперь торгуются на отметке $43,78. Сильное падение связано с большим чистым убытком компании: он вырос в июле-сентябре в 2,7 раза, а выручка выросла только в два раза. Убыток Twitter в III квартале составил $175,464 млн (против $64,601 млн в 2013 году).