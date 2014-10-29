Удивительное открытие Россельхознадзора: в Россию поступает «запрещенка»

Россельхознадзор обнаружил абсолютно новый и совершенно неожиданный канал ввоза в Россию запрещенных овощей и фруктов из Европы под видом транзитных грузов: через Беларусь.

Коварные белорусы утверждали, что везут польские яблоки, помидоры и цветную капусту в Казахстан в 20-тонном автомобиле. Пункт фитосанитарного контроля в Псковской области 24 октября зафиксировал въезд автомобиля с неприкасаемым грузом в Россию, о чем и была проставлена соответствующая отметка на сертификате.

Однако 27 октября точно такой же автомобиль с точно таким же грузом (и с псковской отметкой в сертификате!) мистическим образом оказался у границ Брянской области, причем водитель и тут уверял, что он везет овощи в Казахстан!

В Россельхознадзоре сразу смекнули, что дело здесь нечисто. Хозяев автомобиля поймали за практически за руку, и дело теперь остается за малым: погрозить пальцем белорусам и запретить им поставлять европейские продукты на российские оптовые базы.