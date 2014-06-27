Нефть дешевеет, снизились беспокойства в Ираке

В четверг, 26 июня, снизились беспокойства по поводу поставок нефти из Ирака, на фоне этих новостей подешевела нефть. Так, по итогам торгов в четверг на IntercontinentalExchange в Лондоне августовский контракт на нефть Brent подешевел на 0,79 долл., закрывшись на отметке 113,21 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в августе снизилась на 0,66 долл., до 105,84 долл./барр.

Тем временем сама политическая обстановка в Ираке сохраняется напряженная. Боевики продолжают прорываться к Багдаду. Премьер-министр Ирака аль-Малики отвергает мирный план США (создание объединенного правительства, куда вошли бы как курды, так и сунниты), а также отказывается уйти в отставку.

Южные месторождения нефти пока не затронуты, на них приходится основная доля добычи в Ираке - 3,3 млн барр./день.



"Цены отступают, поскольку военные действия не оказали существенного влияния на производство нефти в Ираке. К тому же мы можем увидеть увеличение экспорта из страны, - отметил аналитик и брокер компании Tradition Energy Джин МакГиллиан. - Цены консолидируются ниже девятимесячных максимумов".

Между тем спекуляции о том, что США намереваются отказаться от политики запрета экспорта нефти, оказались отчасти ложной надеждой. По всей видимости, разрешение на экспорт ультралегкой и минимально обработанной нефти, которое Министерство торговли США (US Department of Commerce) выдало двум американским энергетическим компаниям, является скорее просто техническим изменением определения дистилляции, чем полномасштабным пересмотром политики экспорта нефти в США.