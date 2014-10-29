Центробанк начинает аукционы валютного репо. Но есть еще один повод для роста рынка
События

Центробанк начинает аукционы валютного репо. Но есть еще один повод для роста рынка

29 октября 2014, 09:19
MrTwins
MrTwins
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Сегодня и завтра центробанк РФ проводит первые аукционы валютного репо. Банкам предлагают до $1,5 млрд на 28 дней и до $2 млрд на одну неделю. Планируется, что дальнейшие аукционы РЕПО также будут проводиться на Московской бирже каждую неделю в среду и четверг.

В связи с усложнившимся доступом к иностранному капиталу из-за введенных санкций против российских банков. Но валютные долги у банков остались, их следует либо рефинансировать, либо погашать. И от этого резко вырос спрос на доллары и евро во внутреннем рынке, что привело также к стремительному падению курса рубля.

Центробанку пришлось стать основным источником валюты, чтобы хоть как-то успокоить рынок. Операции валютного РЕПО как раз для этого и предусмотрены. Суть инструмента довольно проста: банк получает от ЦБ валюту под залог активов за определенную ставку, а через указанный период времени совершает обратную операцию.

Вчера российский долговой рынок чувствовал себя достаточно стабильно и даже немного подрос. Сегодня кроме действий Банка России могут быть новые драйверы. Например, газовые переговоры в формате Россия-Украина-ЕС. Обсуждать будут "Зимний план", который предполагает временную сниженную цену на газ для Украины ($385 за тысячу кубометров) и погашение Украиной до конца этого года части долга перед "Газпромом": $3,1 млрд из почти $5,5 млрд. По заявлению президента Украины Пётра Порошенко, эти средства зарезервированы и будут выплачены российской стороне в случае достижения договоренностей. Но до сих пор не понятно, где страна найдет деньги на новые поставки.


#Россия, центробанк