Центробанк начинает аукционы валютного репо. Но есть еще один повод для роста рынка

Сегодня и завтра центробанк РФ проводит первые аукционы валютного репо. Банкам предлагают до $1,5 млрд на 28 дней и до $2 млрд на одну неделю. Планируется, что дальнейшие аукционы РЕПО также будут проводиться на Московской бирже каждую неделю в среду и четверг.

В связи с усложнившимся доступом к иностранному капиталу из-за введенных санкций против российских банков. Но валютные долги у банков остались, их следует либо рефинансировать, либо погашать. И от этого резко вырос спрос на доллары и евро во внутреннем рынке, что привело также к стремительному падению курса рубля.



Центробанку пришлось стать основным источником валюты, чтобы хоть как-то успокоить рынок. Операции валютного РЕПО как раз для этого и предусмотрены. Суть инструмента довольно проста: банк получает от ЦБ валюту под залог активов за определенную ставку, а через указанный период времени совершает обратную операцию.

Вчера российский долговой рынок чувствовал себя достаточно стабильно и даже немного подрос. Сегодня кроме действий Банка России могут быть новые драйверы. Например, газовые переговоры в формате Россия-Украина-ЕС. Обсуждать будут "Зимний план", который предполагает временную сниженную цену на газ для Украины ($385 за тысячу кубометров) и погашение Украиной до конца этого года части долга перед "Газпромом": $3,1 млрд из почти $5,5 млрд. По заявлению президента Украины Пётра Порошенко, эти средства зарезервированы и будут выплачены российской стороне в случае достижения договоренностей. Но до сих пор не понятно, где страна найдет деньги на новые поставки.



