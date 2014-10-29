Россия заняла 62 место в рейтинге Doing Business

В новом международном рейтинге Doing Business, составленном Всемирным банком, Россия заняла 62 место (в прошлом году - 92 место). На самом деле, страна улучшила показатели только на две позиции, но такой рост связан с тем, что авторы рейтинга немного изменили методологию исследования. Если бы в прошлом году считали так же, Россия была бы на 64 месте.

Лидирует в рейтинге Сингапур. В десятку лучших экономик мира, где самые привлекательные условия для ведения бизнеса, вошли Новая Зеландия, Гонконг, Дания, Южная Корея, Норвегия, США, Великобритания, Финляндия и Австралия. Наибольшего прогресса достиг Таджикистан — за счет улучшения правовой среды для предпринимательской деятельности.



Что касается оценки результатов рейтинга, то по уровню легкости ведения бизнеса страна очень похожа на Грецию (61 место) и Молдавию (63 место). Процедуры ведения бизнеса в России упростились - например, отменили обязательную оплату уставного капитала перед регистрацией, а также обязательность уведомления налоговых органов об открытии банковского счета.