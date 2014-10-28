Азиатские рынки шли разными курсами

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня не наблюдалось стройных движений: индексы шли разнонаправленно.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета японских рынков окреп на 0,7%. Nikkei потерял 0,4%; Kospi — 0,3%; S&P/ASX — 0,1%. Росли Hang Seng (+1,6%) и Shanghai Composite (+2,1%).

Лучший рост в рамках регионального сводного индекса показал гонконгский производитель обуви Belle International Holdings Ltd, который подлетел вверх на 9,9% в силу отличной статистики I полугодия.

Австралийский банк Westpac Bankong Corp увеличил капитализацию на 1%; China Construction Bank – на 2,5%. В целом финансовый сектор сегодня продемонстрировал неплохие результаты.

Китайский портовый оператор Tianjin Port Co вырос на 8,4% на сообщениях о том, что председатель КНР Си Цзиньпинь заявил о возможности дублирования опыта шанхайской ОЭЗ в других регионах страны.

9,5% прибавила верфь China CSSC Holdings Ltd на хорошей отчетности за сентябрь.