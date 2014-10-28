Уолл-стрит продемонстрировала смешанную динамику.

Торги понедельника на американском фондовом рынке прошли спокойно и даже вяло, индексы не показали ни дружного роста, ни слаженного падения. DJIA вырос на 0,08%; Nasdaq прибавил 0,05%; S&P 500 потерял 0,15%.

Вслед за снижением цены на нефть снизились и котировки акций нефтяной отрасли. А вот стоимость бумаг телефонных и потребительских компаний выросла.

Основных вопросов, которые здесь и сейчас волнуют инвесторов и определяют движения котировок на Уолл-стрит, два. Первый — корпоративная отчетность. Второй — прекращение программы стимулирования ФРС: американский регулятор закончит скупать активы и завершит третий раунд количественного смягчения.



Есть и еще один вопрос, более долгосрочный, чем, к примеру, сезон корпоративной отчетности. Это цена на нефть. Очень многие участники рынка сейчас размышляют над тем, не задохнется ли сланцевый бум при условии резкого снижения цены на черное золото. Бурение нефти в условиях севера Америки теряет рентабельность при снижении цены. Поэтому сейчас нефтяные компании на Уолл-стрит стремительно теряют капитализацию. Так, Exxon Mobil потеряла 0,8%, Philips 66 — 1,3%; Newfield Exploration — 4,5%, Nabors Industrie — 6,7%.

Фармацевтическая компания Merck&Co потеряла 2% из-за снижения прибыли в 3 квартале и сужения прогнозного диапазона годовой прибыли.

Среди тех, кто подрос, можно отметить биотехнологическую компанию Novavax Inc, которая умудрилась подскочить на целых 13% на новостях о том, что она планирует до конца текущего года начать клинические испытания вакцины против лихорадки Эбола. 0,4% прибавила сеть McDonalds; на 2,8% окрепла Yahoo! Inc.