Китайские махинации с золотом принесли компаниям 900 млн юаней

25 китайских компаний умудрились заработали более 900 млн юаней на кредитах, используя разницу в процентных ставках и стоимости китайской валюты. Главное ревизионное управление Китая обнаружило, что были выданы кредиты на сумму 94,4 млрд юаней ($15,2 млрд) под золотое обеспечение.

“Это первое официальное подтверждение того, что многие люди подозревали в течение долгого времени, что золото широко используется в финансовых сделках в Китае”, - отмечает Лю Сюй, главный аналитик из Capital Futures Co.

Ранее в Китае была зафиксирована кража тонны золотых слитков, которую местные СМИ окрестили не иначе как "кражу десятилетия".