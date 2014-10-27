Российские банки вполне могут опротестовать санкции ЕС

У тех российских банков, которые попали под действие европейских санкций, по мнению экспертов, есть все основания для того, чтобы оспорить эти санкции в суде ЕС. К слову, прецеденты, когда финучреждения добивались исключения из санкционных списков, уже есть.

Сегодня на мероприятии The Moscow Times «Банки: Внешние и внутренние санкции» старший юрист компании «Паттон Боггз» (Лондон, Брюссель) Алин Дуссен высказала версию, что у банков России есть шансы добиться исключения из санкционных списков.

«Уже было несколько случаев, когда внесение в санкционный список было опротестовано, и принято решение об изъятии из списка. В данном случае хотелось бы знать содержание исков, то есть на основании чего опротестовываются санкции. Если оспариваются полномочия Совета ЕС по введению санкций, то это очень интересный предмет для обсуждения, так как Евросоюз делит компетенции между всеми входящими в него странами. Можно также оспаривать основания для введения санкций. В некоторых случаях было принято решение, что юридические основания неверны и, соответственно, принято решение об изъятии из списка, но я не знаю ни одного случая по отраслевым санкциям», — сказала Дуссен. И она уверена, что у российских госбанков есть юридические основания, чтобы опротестовать решение о включении в санкционный список.

Оспорить внесение в санкционные списки США гораздо сложнее, особенно если это решение президента страны или это связано с национальной безопасностью. «Некоторые законы запрещают судам подвергать сомнению решения президента», — уточняет партнер «Паттон Боггз» Стивен Макхейл.

В прошлую пятницу Сбербанк, ВТБ и ВЭБ объявили о том, что они обратились в суд ЕС с исками об оспаривании наложенных на них санкций. Евросоюз принял иск.