Сотрудники госкомпаний проведут отпуск на даче. Туристическая отрасль в опасности.

Источники газеты «Коммерсант» сообщают, что ограничения на выезд за границу могут коснуться не только силовиков, судейского корпуса и спецслужб, но и рядовых менеджеров государственных компаний и банков, попавших под санкции.

Запреты носят негласный характер, однако вполне себе действенные: по словам сотрудников туристических компаний, сотрудники ряда структур уже массово отказываются от забронированных поездок. В целом по итогам года зарубежные поездки сорвутся примерно у 4 млн силовиков и менеджеров — а это 22% от всего выездного туристического трафика. Поэтому стоит задуматься о том, продолжать ли держать деньги вложенными в российские туристические фирмы.



Напомню, рекомендации от МИД России поступили в апреле: министерство настоятельно посоветовало всем гражданам страны воздержаться от поездок более чем в 100 стран мира (включая практически все популярные туристические направления). В итоге прямой директивный запрет на загранпоездки получили сотрудники всех силовых ведомств: так, руководители ВСЕХ уровней МВД России в этом году не смогли поехать в Турцию и Чехию: пришлось справляться на даче или на отечественных курортах, включая и вновь приобретенный Крым. Не видать заграничных красот и сотрудникам ФСО, МЧС и ФСКН. Сотрудники ФСБ и без санкций с 2011 года не имели права на выезд за границу.

А вот сотрудникам обычных госкомпаний до этого можно было спокойно ездить куда угодно, однако, например, работники РЖД в последние несколько недель начинают массово отказываться от туров в Европу и на морские курорты. Собеседник газеты «Коммерсант» сообщил, что прямых указаний о запрете нет, но сотрудники стараются не раздражать невыездное начальство.

Есть несколько госкомпаний, где неофициально подтвердили негласный запрет на выезд в страны, с которыми Россия сейчас не дружит (иными словами, практически везде). Ни «Газпром», ни «Роснефть», ни «Транснефть», ни госбанки ситуацию не комментируют.