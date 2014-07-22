На бирже металлов в Лондоне штрафуют трейдеров, если они встают с кресел

Недавно стало известно об интересном и одновременно курьезном случае на лондонской бирже металлов. LME оштрафовала трейдеров на 13,7 тыс. фунтов ($23,5 тыс.) только за то, что они вставали во время торгов со своих мест, как говорится в официальных материалах.

Инцидент произошел 11 июля во время торгов медью. Биржа LME - последняя в Европе, где до сих пор используются не электронные технологии, а прямые открытые торги, в которых трейдеры участвуют лично. Торги проходят в зале, в центре которого стоит круг из красных кресел – его принято называть «кольцом». Во время торгов трейдерам запрещено вставать с кресел.

«Дилеры, которые стоят, получают несправедливое конкурентное преимущество и могут помешать обзору других дилеров и членов комитета ценообразования LME», – пояснила изданию Reuters пресс-секретарь биржи Кэти Элис.

В тот день были оштрафованы семь трейдеров — каждый на 1,25 тыс. фунтов. Двое «доплатили» за повторное нарушение правила по 2,5 тыс. фунтов. Помимо денежных штрафов трейдеры получили так называемые «дисциплинарные очки»: двое получили по 40 очков, один из них за три месяца уже набрал 60 очков и, согласно правилам, был исключен из торгов на два рабочих дня.

На бирже LME также есть и другие жесткие правила для трейдеров: например, для покупки и продажи металлов они используют сигналы рукой, а на работу должны приходить в деловом костюме, галстуке и застегивать на все пуговицы рубашку.