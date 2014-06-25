Биржа металлов в Лондоне сохранит торговый зал еще на год

Лондонская биржа металлов (LME) решила оставить свой торговый зал для «живых» торгов как минимум до 2015 года. Как сообщает газета Financial Times, торговый зал биржи LME действует с 1877 года и остается одной из последних в мире. Принцип работы такого зала хорошо известен по кинофильмам — трейдеры договариваются о сделках при помощи специальных жестов и выкриков. Сейчас почти все биржи перешли на автоматизированные и электронные площадки для проведения торгов и сделок.

«Лондонский ринг» сохранил нынешний владелец — с 2012 года биржу выкупил Hong Kong Exchange & Clearing, передает The Wall Street Journal. Спустя полгода изучения состояния и ситуации на бирже было решено оставить торговый зал в прежнем виде.

Переход на новые автоматизированные торги обеспечивает скорость и надежность сделок, но, как отмечает генеральный директор LME Гарри Джонс, определить цену в ходе реальных и «живых» торгов в торговом зале получается надежнее и прозрачнее.

Лондонская биржа металлов (LME) решила оставить свой торговый зал для «живых» торгов как минимум до 2015 года. Как сообщает газета Financial Times, торговый зал биржи LME действует с 1877 года и остается одной из последних в мире. Принцип работы такого зала хорошо известен по кинофильмам — трейдеры договариваются о сделках при помощи специальных жестов и выкриков. Сейчас почти все биржи перешли на автоматизированные и электронные площадки для проведения торгов и сделок.

«Лондонский ринг» сохранил нынешний владелец — с 2012 года биржу выкупил Hong Kong Exchange & Clearing, передает The Wall Street Journal. Спустя полгода изучения состояния и ситуации на бирже было решено оставить торговый зал в прежнем виде.

Переход на новые автоматизированные торги обеспечивает скорость и надежность сделок, но, как отмечает генеральный директор LME Гарри Джонс, определить цену в ходе реальных и «живых» торгов в торговом зале получается надежнее и прозрачнее.



Данные лондонской биржи металлов используют в качестве ориентиров при внебиржевых сделках и когда речь идет о не драгоценных металлах (алюминий, медь, цинк).

В прошлом году 12% торговых операций проводилось на LME, их объем оценивается в $14,6 трлн. На данный момент в торговом зале представлены только 11 организаций. Руководство биржи ожидает увеличение количества участников после того, как решится судьба площадки.