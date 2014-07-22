Прогноз рынков на 22 июля

На фондовом рынке сегодня ждут отчетность двух гигантов – Apple и Coca-Cola. Их данные обязательно повлияют на отраслевые индексы и основные бенчмарки США. У Apple (AAPL) ожидается прирост выручки на 7%, все внимание инвесторов будет сосредоточено на отгрузках iPhone и iPad, и потому эти показатели могут быть пониженными из-за переизбытка на рынке смартфонов, а также ожидания новых релизов (iPhone 6).

На товарно-сырьевом рынке золото пытается возобновить рост. Аналитики говорят, что ничего удивительно в этом нет - в воскресенье газета The Sunday Times писала о заявлении премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что ЕС и США должны будут ужесточить санкции против России в случае, если подтвердится причастность России к поставке военного груза украинским «ополченцам». Скорее всего, золото так и будет пользоваться спросом как актив-убежище.

Что касается нефти, то марка Brent, похоже, нашла хороший уровень поддержки в районе 106,80, после которого оттолкнулась вверх.

На валютном рынке все довольно сдержанно, новости о русско-украинских отношениях почти не влияют на него, поэтому вряд ли сейчас что-либо изменится.

У пары EUR/USD ключевым техническим уровнем может стать достигнутый в пятницу минимум на уровне 1,3490. вероятно, это есть «дно» пары, и она может продемонстрировать коррекцию вверх в ближайшее время. Будем ждать данные по деловой активности в еврозоне, и IFO Германии.

Пара GBP/USD пробует достичь новые высоты, и на текущей неделе этому может поспособствовать протокол прошлого заседания Банка Англии и отчет по розничным продажам. Говорят, что теперь от каждого заседания можно ожидать начала раскола в стане MPC, и у GBP/USD есть все шансы пробить уровень 1,7170.

На пару USD/JPY может повлиять публикация данных по торговому балансу, активности в обрабатывающей промышленности и инфляции. Отчеты дадут понять, продолжает ли расти деловая активность и ценовое давление теми же темпами, что и до введения повышенного налога с продаж. Также сегодня повлиять на динамику пары может отчет по инфляции США. Последний отчет показал ускорение роста цен в американской экономике, и если это перерастет в тенденцию, можно ожидать увеличения спроса на USD с ближайшей целью для пары на отметке 101,70.