Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 27-10-2014 по 31-10-2014
Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 27-10-2014 по 31-10-2014

25 октября 2014, 08:30
Serqey Nikitin
Схема анализа:

        Инд.4  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  разворот линии индикатора,

        Инд.7  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).

Закрытие позиции  -  при совпадении направлений 2-х  самых быстрых индикаторов.


EURUSD  26.10.2014 - генеральный тренд:

Текущий анализ - Tренд  вниз,  но больше похож на флэт.

Перспектива - продолжение  флэта:  пока цена внутри горизонтального канала,  говорить о тренде  пока рано.



Анализ  внутридневного  тренда  на  графике  Н6:

Текущий анализ - Откат  вверх - разворот инд.3.

Во время флэта возможна работа в обе стороны от границы до границы горизонтального канала по сигналам внутридневного тренда.


 P.S. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении .

Советник по этой стратегии - TrendDetector 5 PLUS .


