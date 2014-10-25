Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 27-10-2014 по 31-10-2014

Схема анализа:

Инд.4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - разворот линии индикатора,

Инд.7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).





Закрытие позиции - при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов.







EURUSD 26.10.2014 - генеральный тренд:

Текущий анализ - Tренд вниз, но больше похож на флэт.



Перспектива - продолжение флэта: пока цена внутри горизонтального канала, говорить о тренде пока рано.











Анализ внутридневного тренда на графике Н6:

Текущий анализ - Откат вверх - разворот инд.3.

Во время флэта возможна работа в обе стороны от границы до границы горизонтального канала по сигналам внутридневного тренда.







P.S. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении .

Советник по этой стратегии - TrendDetector 5 PLUS .



