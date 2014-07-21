Что ждать на этой неделе - основные события

На этой неделе трейдеров ждут большие квартальные отчеты от таких компаний, как Microsoft, Apple, PepsiCo, McDonald's, Baidu, AT&T, Whirlpool, Netflix, ABB, Freeport-McMoRan, Amazon, American Airlines, 3M, Raytheon и др.

На что следует обратить внимание из данных по макроэкономике: протокол заседания Банка Англии, индексы потребительских цен США и Японии, предварительный ВВП Британии, PMI Германии и еврозоны от MarkIt, объём продаж жилья на вторичном рынке США.

В понедельник — слабые отчеты, как корпоративные, так и макроэкономические. От Германии ждем индекс производственных цен за июнь.

В ночь с понедельника на вторник — речь главы РБА Гленн Стивенс. После - Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за май. К утру вторника будут готовы данные Британии о чистом объёме заёмных средств госсектора за июнь, а также ожидается размещение 10-летних английских бондов. Днем следует обратить внимание на индекс потребительских цен США за июнь и отчет по объёму продаж жилья на вторичном рынке за июнь.

В среду утром Австралия опубликует индекс потребительских цен за 2-й квартал, Британия обнародует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также отчитается по объёму ипотечного кредитования от ВВА за июнь.

В четверг рано утром Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июль. Далее запланирован выход индекса деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг от MarkIt за июль: сначала отчитается Франция, потом - Германия, и потом вся еврозона. Ожидают, что большинство показателей не оправдают ожидания рынка. Днем США отчитается по первичным обращениям за пособием по безработице, представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, и объявит о росте/падении продаж жилья на первичном рынке за июнь.

И, наконец, в пятницу утром Германия представит индекс уверенности потребителей за август, а также выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий за июль. После - Британия выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 2-й квартал.