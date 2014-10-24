ЕЦБ уже выкупил облигации на 800 млн евро

Трейдеры подсчитали, сколько примерно Европейский центральный банк уже потратил денег за эту неделю на выкуп облигаций в нескольких европейских странах. Эта сумма оказалась вполне внушительной - примерно 800 млн евро. Такие данные приводит сегодня агентство Bloomberg.

По сведениям издания, облигации выкупались уже во Франции, Италии, Испании, Португалии и Германии. Но никто не исключает, что были какие-то другие выкупы. В предыдущей кампании, когда ЕЦБ выкупал ипотечные бонды, за один месяц действия программы (ноябрь 2011 года) было потрачено около 1,5 млрд евро. Глава ЕЦБ Марио Драги и его коллеги готовы повысить объем активов на балансе Центробанка на 1 трлн евро, чтобы поддерживать рост кредитования и не допускать дефляции в странах евроблока.



"Я не удивлюсь, если всего за первую неделю будут выкуплены бумаги на сумму 1-2 млрд евро. Интересно посмотреть, как будет меняться объем, когда мы увидим новые сделки с эталонными выпусками в еврозоне на первичном рынке", - высказался старший аналитик рынка ипотечных облигаций BNP Paribas в Лондоне Хейко Лангер.

В пресс-службе ЕЦБ обещают, что данные о покупках будут публиковать еженедельно. Первый отчет ждем 27 октября.

В это время аналитики обсуждают вероятность запуска полномасштабного количественного смягчения (QE) в еврозоне. Райан Майерберг из Janus Capital International заявил вчера, что ЕЦБ может начать QE для гособлигаций еврозоны уже в первом квартале 2015 года, если продолжится ослабление инфляции и экономического роста. Для начала ЕЦБ будет выкупать корпоративные облигации с высокими кредитными рейтингами.