"Большая тройка" индексов Уолл-стрит выросла в четверг

В четверг торги на Уолл-стрит закончились на повышении. Драйверами роста стали оптимистичные данные с рынка труда и позитивная квартальная отчетность ряда крупных компаний. Количество обращений за пособием по безработице в США достигло 14-летнего минимума; индекс опережающих показателей прибавил 0,8%. Добавили оптимизма и неожиданно хорошие данные о PMI еврозоны. В итоге вся большая тройка индексов Уолл-стрит прибавила не менее, чем по 1,2%.

Зато в пятницу фьючерсы на индексы США уже успели уйти в минус: в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Эбола.

Но вернемся к четвергу.

DJIA вырос на 1,32%; S&P 500 – на 1,23%; Nasdaq прибавил 1,60%.

На 5% подскочили акции производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar на ожиданиях повышения годового дохода. Производитель канцтоваров 3M Co прибавил 4,4% на хорошей отчетности за III квартал. Twitter Inc прибавил 1,2% за счет расширения присутствия в Китае. А вот сайт потребительских отзывов Yelp Inc возглавил хит-парад аутсайдером на падении в 18,6% за счет пессимистичных прогнозов выручки в IV квартале.