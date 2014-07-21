Цены на нефть стабильны в понедельник утром

Стоимость фьючерсов на нефть Brent стабильна на уровне $107 за баррель, несмотря на повышающийся кризис в отношениях России с Западом после авиакатастрофы на Украине.

Утром фьючерсы на Brent подорожали до $107,30 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели $102,98 за баррель.

Независимо от того, введет ли Европа новые санкции против России, пока нет беспокойств, что последние события будут угрожать поставкам нефти и газа из страны.

Цены снизились с отмеченной в июне максимальной отметки выше $115 за баррель благодаря стабильным поставкам из Ирака и слабому спросу со стороны нефтепереработчиков Европы и Азии.