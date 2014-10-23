Американские индексы снизились на торгах в среду

Вчерашние торги американские индексы начали ростом, но к концу дня сползли в «красный» коридор. Инвесторы перемещали средства в активы, которые падают самыми последними: генкомпании и производители незаменимых товаров.

DJIA опустился на 0,92%, S&P 500 потерял 0,73%; Nasdaq ослаб на 0,83%.

В качестве причины такого падения эксперты называют консолидацию после резкого взлета двух предыдущих сессий.

Что касается отдельных компаний, то, к примеру, капитализация концерна Boeing.Со. снизилась на 4,5%, поскольку, хоть прогноз прибыли на 2014 год и улучшился, но, тем не менее, оценки годовых показателей всё еще не дотягивают до консенсус-прогнозов.

Подешевели и акции биотехнологической компании Biogen Idec (-5,4%), и нефтяник Climarex Energy Co. (-4,6%), и бумаги разработчика ПО VMware Inc (-7,1%).

Из подросших компаний можно отметить Yahoo Inc, которая поднялась на 4,5% на новостях о квартальной выручке, превысившей прогнозные оценки.