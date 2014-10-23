Вчера фондовая Европа закрылась в зеленой зоне

В среду
европейские фондовые индексы показали
второй подряд день роста. Все страны
ЕС, кроме Греции, показали увеличение
фондовых индексов. Stoxx
Europe 600 прибавил 0,73%, Dow
Jones Euro Stoxx 50 вырос на 0,57%;
FTSE 100 окреп
на 0,43%; CAC 40 —
на 0,58%; DAX вырос
на 0,6%.Вчера ЕЦБ
начал выкуп испанских ипотечных бумаг,
а ранее приобрел аналогичные бумаги
банков Франции, Италии и Германии — об
этом официально не заявляется, но
информированные источники говорят об
этом вполне определенно. Банковские
аналитики говорят, что нет дыма без
огня, и раз слухи об этом идут — значит,
оптимизма на рынке прибавилось.
Продолжается сезон большой отчетности крупных компаний. Некоторые из них радуют инвесторов, некоторые разочаровывают, но каждая имеет серьезное влияние на рынки. Курс бумаг шведско-швейцарского электротехнического концерна ABB вырос на 2,7% на результатах лучше прогнозных; акции британского фармацевта GlaxoSmithKline прибавили 2,6% по той же причине. Сильная отчетность помогла и знаменитому «садовнику-огороднику» Husqvarna, добавив к ее капитализации 7,6%.
Парад лузеров вчерашнего дня возглавляют пивовар Heineken (-3,7% на микроскопической квартальной выручке) и British American Tobacco (-2,6% на падении продаж в России, Польше и Канаде).