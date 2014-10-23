Вчера фондовая Европа закрылась в зеленой зоне

В среду европейские фондовые индексы показали второй подряд день роста. Все страны ЕС, кроме Греции, показали увеличение фондовых индексов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,73%, Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 0,57%; FTSE 100 окреп на 0,43%; CAC 40 — на 0,58%; DAX вырос на 0,6%.Вчера ЕЦБ начал выкуп испанских ипотечных бумаг, а ранее приобрел аналогичные бумаги банков Франции, Италии и Германии — об этом официально не заявляется, но информированные источники говорят об этом вполне определенно. Банковские аналитики говорят, что нет дыма без огня, и раз слухи об этом идут — значит, оптимизма на рынке прибавилось.



Продолжается сезон большой отчетности крупных компаний. Некоторые из них радуют инвесторов, некоторые разочаровывают, но каждая имеет серьезное влияние на рынки. Курс бумаг шведско-швейцарского электротехнического концерна ABB вырос на 2,7% на результатах лучше прогнозных; акции британского фармацевта GlaxoSmithKline прибавили 2,6% по той же причине. Сильная отчетность помогла и знаменитому «садовнику-огороднику» Husqvarna, добавив к ее капитализации 7,6%.

Парад лузеров вчерашнего дня возглавляют пивовар Heineken (-3,7% на микроскопической квартальной выручке) и British American Tobacco (-2,6% на падении продаж в России, Польше и Канаде).