Европейские рынки растут. Продажи сигарет и пива падают.

Вот уже второй
день подряд европейские акции растут
при открытии рынка, поскольку инвесторы
ждут расширения стимулирующей программы
от ЕЦБ. Кроме того, продолжается сезон отчетности, и некоторые голубые фишки показывают хорошие результаты по третьему кварталу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Stoxx
Europe 600 добавил 0,6%: на одну упавшую
акцию приходятся сейчас три выросших.
САС 40 прибавил на 11,45 мск 0,07%; DAX окреп на 0,51%; а вот FTSE потерял 0,14% (в этом виновато обрушение BAT, о котором будет написано чуть ниже).
Майкл Хьюсон, рыночный аналитик CMC Markets Plc, отмечает: инвесторы продолжают связывать свою потенциальную прибыль с перспективами дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ. На следующей неделе закончится программа QE от ФРС, рынки очень восприимчивы к этому и ищут, на кого бы опереться дальше.»
За прошедшие
четыре недели европейские фондовые
рынки серьезно упали — общая стоимость
акций по всем рынкам снизилась на 5,5
трлн долларов на фоне страхов потенциальной
рецессии в еврозоне. Сейчас инвесторы
питают слабую надежду хотя бы частично
отыграть свои потери.
Крупнейший в мире производитель энергосистем и электротехники, шведская компания ABB Ltd выросла на 3,1% после того, как опубликовал свои итоги третьего квартала, оказавшиеся очень оптимистичными. Чистый доход за третий квартал составили $734 млн, что существенно выше средних оценок в $692 млн.
Svenska Handelsbanken, второй по величине шведский банк, отчитался о прибыли, превосходящей отчеты аналитиков на 4,28%. На этой новости его ценные бумаги выросли на 1,1%.
Наблюдаются и громкие падения. Так, British American Tobacco (ВАТ) потеряла 3,8% после того, как объявила, что поставки табака уменьшились за первые три квартала года на 3,8%. Объем поставок упал в России, Польше и Канаде.
Голландский пивовар Heineken снизил капитализацию на 2,3% после сообщения об увеличении дохода всего на 0,2%, вопреки оптимистичным прогнозам аналитиков (они ожидали 1,5%).