Европейские рынки растут. Продажи сигарет и пива падают.

Вот уже второй день подряд европейские акции растут при открытии рынка, поскольку инвесторы ждут расширения стимулирующей программы от ЕЦБ. Кроме того, продолжается сезон отчетности, и некоторые голубые фишки показывают хорошие результаты по третьему кварталу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Stoxx Europe 600 добавил 0,6%: на одну упавшую акцию приходятся сейчас три выросших. САС 40 прибавил на 11,45 мск 0,07%; DAX окреп на 0,51%; а вот FTSE потерял 0,14% (в этом виновато обрушение BAT, о котором будет написано чуть ниже).



Майкл Хьюсон, рыночный аналитик CMC Markets Plc, отмечает: инвесторы продолжают связывать свою потенциальную прибыль с перспективами дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ. На следующей неделе закончится программа QE от ФРС, рынки очень восприимчивы к этому и ищут, на кого бы опереться дальше.»

За прошедшие четыре недели европейские фондовые рынки серьезно упали — общая стоимость акций по всем рынкам снизилась на 5,5 трлн долларов на фоне страхов потенциальной рецессии в еврозоне. Сейчас инвесторы питают слабую надежду хотя бы частично отыграть свои потери.



Крупнейший в мире производитель энергосистем и электротехники, шведская компания ABB Ltd выросла на 3,1% после того, как опубликовал свои итоги третьего квартала, оказавшиеся очень оптимистичными. Чистый доход за третий квартал составили $734 млн, что существенно выше средних оценок в $692 млн.

Svenska Handelsbanken, второй по величине шведский банк, отчитался о прибыли, превосходящей отчеты аналитиков на 4,28%. На этой новости его ценные бумаги выросли на 1,1%.

Наблюдаются и громкие падения. Так, British American Tobacco (ВАТ) потеряла 3,8% после того, как объявила, что поставки табака уменьшились за первые три квартала года на 3,8%. Объем поставок упал в России, Польше и Канаде.

Голландский пивовар Heineken снизил капитализацию на 2,3% после сообщения об увеличении дохода всего на 0,2%, вопреки оптимистичным прогнозам аналитиков (они ожидали 1,5%).