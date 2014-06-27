Lufthansa продает свою «кормилицу»

Авиакомпания Lufthansa объявила о планах провести IPO для одного из своих подразделений, производящего питание (LSG Lufthansa Service Holding). Руководитель бизнеса, Вальтер Гель, заявил, что прибыль Lufthansa в результате оптимизации расходов в последнее время существенно выросла, и поэтому компания вернулась к планам IPO.
“Дочка-кормилица»
компании предварительно оценивается
примерно в миллиард евро, и уже пять лет
подряд приносит стабильно увеличивающуюся
операционную прибыль. Поставщик питания
для авиаперелетов показывает
рентабельность, которая вдвое выше, чем
в среднем по Lufthansa: компания
обслуживает 300 авиаперевозчиков и кормит
пассажиров в 213 аэропортах 54 стран мира.
Операционная прибыль в 2015 году ожидается
на уровне 160 млн евро.
Кому достанется лакомый кусок, пока непонятно. Dnata, “дочка» другого крупного авиаперевозчика — Emirates – уже обозначила свою заинтересованность.