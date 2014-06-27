Lufthansa продает свою «кормилицу»

Авиакомпания Lufthansa объявила о планах провести IPO для одного из своих подразделений, производящего питание (LSG Lufthansa Service Holding). Руководитель бизнеса, Вальтер Гель, заявил, что прибыль Lufthansa в результате оптимизации расходов в последнее время существенно выросла, и поэтому компания вернулась к планам IPO.

“Дочка-кормилица» компании предварительно оценивается примерно в миллиард евро, и уже пять лет подряд приносит стабильно увеличивающуюся операционную прибыль. Поставщик питания для авиаперелетов показывает рентабельность, которая вдвое выше, чем в среднем по Lufthansa: компания обслуживает 300 авиаперевозчиков и кормит пассажиров в 213 аэропортах 54 стран мира. Операционная прибыль в 2015 году ожидается на уровне 160 млн евро.



Кому достанется лакомый кусок, пока непонятно. Dnata, “дочка» другого крупного авиаперевозчика — Emirates – уже обозначила свою заинтересованность.