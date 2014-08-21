Акции Московской биржи могут попасть в индекс FTSE

Акции Московской биржи могут войти в состав индекса развивающихся рынков FTSE. Это должно привести к притоку инвестиций в ее акции и будет важным позитивным сигналом для российского фондового рынка.

К моменту очередного ежеквартального пересмотра индексов FTSE акции Московской биржи будут соответствовать всем критериям по ликвидности и капитализации для включения в индекс развивающихся рынков FTSE (Emerging Index), указал в своем обзоре «ВТБ Капитал». На фоне санкций и слухов об исключении компаний из иностранных индексов это хорошая новость и для биржи, и для всего российского рынка, говорят эксперты.

Итоги пересмотра семейства индексов FTSE будут объявлены 3 сентября и вступят в силу после закрытия торгов 19 сентября. До этого в марте акции Московской биржи еще не соответствовали требованиям FTSE. Но с того времени их ликвидность выросла, в том числе за счет того, что в ноябре 2013 года акции биржи были включены в индекс MSCI, а затем их вес там был удвоен.



Решение о включении каких-либо акций в индекс формально принимается индексным комитетом FTSE, но фактически это техническое действие. «Акции, которые проходят по параметрам, включаются в индекс, поэтому вероятность того, что это произойдет с бумагами Московской биржи, очень высока», — говорит аналитик.



«Для Московской биржи это, безусловно, хорошая новость. Когда бумага попадает в индекс, создается спрос на нее со стороны фондов», — говорит аналитик ФГ БКС Ольга Найденова. Это событие будет позитивным для всего российского фондового рынка.