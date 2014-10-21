Азиатские биржи не проявили единой динамики

Сегодня на азиатских торгах была продемонстрирована разнонаправленность. После публикации данных о росте ВВП Китая (самом неубедительном за последние пять лет) биржи азиатского региона вели себя неодинаково. Сказывались и местные причины.

Так, в Гонконге во вторник вечером пройдет встреча протестующих студентов с представителями администрации. На этом фоне Hang Seng прибавил 0,1%.

Сводный индекс региона снизился на 0,5%, зато накануне MSCI Asia Pacific прибавил 2,2% (это стало самым крупным подъемом с сентября 2012 года.

Nikkei опустился на 2%; Kospi потерял 0,8%; Shanghai Composite – 0,7%. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,1%, наряду с уже упоминавшимся Hang Seng.

Что касается отдельных компаний, то, например, Toyota Motors Corp. продемонстрировала 1,6%-ное падение (на фоне роста иены по отношению к основным мировым валютам). Та же причина отняла 1,5% и у Sony Corp.

China Mobile потеряла на гонконгской бирже 1,8%: она объявила о сокращении прибыли вот уже на протяжении пяти кварталов подряд.