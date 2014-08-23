10 лет на бирже: как ведут себя котировки интернет-компаний

До IPO поисковика Google, которое состоялось ровно 10 лет назад, на открытом рынке торговались лишь несколько интернет-компаний. Google положил начало массовому выходу на биржу веб-бизнеса. В результате публичными стали многие интернет-гиганты: поисковики, социальные сети, почтовые службы.

Google

Компания провела IPO 19 августа 2004 г. На день запуска публичного размещения акций оценивалась в $23,1 млрд, объем IPO - $1,92 млрд.

К 18 августа 2014 г. зафиксирован рост в 17 раз - до $397 млрд.

Google провел IPO, только-только запустив почтовый сервис. У него еще не было ни Android, ни YouTube, ни Motorola, ни Chrome. Инвесторы с опаской относились к размещению, из-за чего Google вынужден был снизить стоимость акций, размещаемых в ходе IPO, по сравнению с объявленным ранее диапазоном. IPO поисковика было на тот момент крупнейшим интернет-размещением. Рекорд держался до 2012 г., когда свое IPO провела социальная сеть Facebook.

Baidu

IPO состоялось 5 августа 2005 г., тогда компания оценивалась в $4 млрд. За время размещения объем IPO составил $109 млн.

К 18 августа 2014 г. капитал компании вырос в 19 раз - до $76,4 млрд.

Крупнейший китайский поисковик вышел на биржу через год после того, как это сделал крупнейший поисковик мира — Google. В первый день торгов акции Baidu подскочили на 354%, установив рекорд по дебютному росту для зарубежных компаний, торгующихся на американском рынке.

Mail.Ru Group

5 ноября 2010 г. российская компания разместила в публичном доступе свои акции. Тогда оценка компании была на уровне $5,71 млрд. Сейчас объем IPO составляет $912 млн.

К 18 августа 2014 г. у компании стабильный рост на 14% - до $6,5 млрд.

Mail.ru Group выбрала для проведения IPO не американскую биржу Nasdaq, где обычно размещаются ведущие технологические компании, а британскую LSE. Ее акции росли до начала 2014 г., после чего инвесторы стали избавляться от российских активов на фоне украинского кризиса. В результате сейчас акции Mail.Ru Group торгуются лишь немного выше цены размещения.

LinkedIn

IPO прошло 19 мая 2011 г., оценили компанию на сумму в $4,25 млрд. Сейчас капитал составляет $406 млн

К 18 августа 2014 г. - рост в 6,3 раза - до $26,9 млрд.

Размещение акций деловой социальной сети LinkedIn прошло не очень заметно, но компания продолжает приносить инвесторам стабильную прибыль. Акции LinkedIn начали дорожать сразу после IPO, достигли исторического максимума в конце 2013 г. и сейчас торгуются лишь немного дешевле рекордных отметок.

Яндекс

Разместили акции 24 мая 2011 г., когда компания «стоила» $8 млрд. Объем IPO - $1,3 млрд.

К 18 августа 2014 г. - рост на 15% - до $9,2 млрд.

IPO «Яндекса» было одним из самых крупных в мире в 2011 г. Котировки «Яндекса» заставляют инвесторов волноваться, так как компания долго торговалась ниже цены размещения. «Успокоил» трейдеров 2013 г., за который акции «Яндекса» поднялись с $23 до $42.

Groupon

Акции появились в публичном доступе 7 ноября 2011 г., компания оценена была в $12,8 млрд. Объем IPO сейчас - $700 млн.

К 18 августа 2014 г. - снижение на 68% - до $4,1 млрд

Сервис скидок Groupon казался инвесторам очень перспективным вложением — в первый же день торгов акции компании подорожали более чем на 30%. Однако очень скоро трейдеры стали избавляться от акций убыточной компании, на порядок опустив ее стоимость. В 2013—2014 гг. акции Groupon немного подросли, но все равно торгуются намного ниже цены размещения.

Facebook

Одно из самых «загадочных» IPO состоялось 18 мая 2012 г., компания оценивалась в $104 млрд. Объем IPO - $16 млрд.

К 18 августа 2014 г. у Facebook наблюдается рост на 87% - до $194 млрд.

IPO Facebook побило все рекорды в отрасли, став самым большим в истории интернета. Но далеко не самым успешным: в первый день торгов акции выросли менее чем на процент, а затем более чем на год упали ниже цены размещения.

Twitter

Акции сети микроблогов появились 7 ноября 2013 г., компанию оценили в $14,1 млрд. Объем IPO - $1,8 млрд.

К 18 августа 2014 г. у Твиттера замечен рост на 97% - до $27,8 млрд.

IPO Twitter было одним из самых ожидаемых рынком, но сам Twitter проводить размещение не спешил, ожидая пока улягутся страсти вокруг IPO Facebook. В итоге сервис микроблогов учел ошибки социальной сети, а его акции в первый же день торгов поднялись на 73%.