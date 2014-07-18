Alibaba Group переносит IPO на сентябрь

Одна из причин переноса — августовский период летних каникул, неудобное и неэффективное время для публичного размещения акций, потому что многие инвесторы не смогут вложить деньги из-за того, что находятся в отпуске.

Пока известно, что Alibaba Group Holding Ltd. планирует начать IPO после Дня труда в США, который придется на 1 сентября, сообщает источник в Dow Jones Newsires. Китайский гигант электронной торговли рассчитывал запустить процесс размещения уже к концу текущего месяца. Вторая причина переноса - компания не уверена в возможности завершить подготовку в этом месяце.

Третья причина — сложная ситуация на рынках из-за геополитической напряженности между странами. Многие внешние события, например, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке или резкий спад на рынках США, могут значительно усложнить проведение IPO.