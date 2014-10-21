Американские фондовые индексы выросли

Фондовые индексы на Уолл-стрит в понедельник торговались на позитивной волне: серия корпоративной отчетности показывает хорошие результаты со стороны «голубых фишек» страны. Вот уже третью сессию подряд рос S&P 500, прибавив 0,91%. DJIA вырос меньше — на 0,12%. Nasdaq прибавил 1,35%.

На этой неделе будут опубликованы данные о промышленном производстве в стране и о продажах жилой недвижимости. Это косвенно охарактеризует масштаб и интенсивность, с которыми происходит восстановление крупнейшей по величине ВВП мировой экономики.

Слабая квартальная отчетность крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг — IBM - оказалась ниже прогнозной (именно это и стало причиной слабого роста индекса DJIA), однако большинство остальных компаний показала отчетные результаты лучше прогнозных.

Выручка Apple стала выше ожиданий рынка, а это добавило компании 2,1% капитализации в ходе основных торгов и еще 1,5% - на дополнительных.

Hasbro Inc подросла на 4,9%, и тоже на положительной отчетности.

Проблемы — как уже сказано выше, у IBM: она рухнула сразу на 7,1%, это минимум 2011 года. Компания объявила, что не может добиться целевого показателя прибыли в размере $ 20 за акцию в течение 2015 года. Проблемы компания испытывает и с получением прибыли: так, чистая прибыль в III квартале была почти нулевой из-за сделки по передаче бизнеса по выпуску полупроводников Globalfounries Inc.