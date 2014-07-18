Российским компаниям предложили перестать выпускать евробонды в долларах

Готовящиеся выпуски еврооблигаций компаний ВЭБ, "НОВАТЭК", "Роснефть" и Газпромбанк могут быть не включены в ведущие индексы долговых бумаг, сообщает американский инвестиционный банк JP Morgan.

Опять же все связывают с новыми санкциями США. Сейчас евробонды перечисленных четырех компаний входят в индексы корпоративных бумаг развивающихся рынков от JP Morgan и Barclays.

По мнению руководителя дирекции анализа долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрия Дудкина, ВЭБ, "НОВАТЭК", "Роснефть" и Газпромбанк могут вообще отказаться от выпуска новых евробондов в долларах в связи с санкциями. Объясняет свою идею тем, что основная часть российского рынка представлена долларовыми облигациями, а активны в этой сфере всегда были американские банки. И есть сейчас самые крупные индексы (американские) будут против размещения российских ценных бумаг, эмитенты могут вообще прекратить выпускать евробонды в долларах. Дудкин предлагает им переориентироваться и выпускать евробонды в евро или азиатских валютах.