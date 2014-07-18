Катастрофа в небе над Украиной

Украина и Россия обвинили друг друга в падении пассажирского самолета Malaysia Airlines, во время которого погибли все 298 человек, находившихся на борту. Боинг-777, летевший регулярным рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетным ударом в 50 километрах от украинско-российской границы. Украинские власти объявили, что сегодня с 7.00 утра было найдено более 120 тел погибших. Больше всех в самолете было голландцев — 154 путешественника из страны тюльпанов погибли над украинскими полями. Скорбят по погибшим своим гражданам Австралия, Малайзия, Великобритания, Германия, Бельгия, Индонезия, Канада. Этот инцидент может оказаться поворотным моментом в пятимесячном конфликте между двумя странами.

Кто о чем

Как только развернулось оперативное расследование катастрофы, СБУ Украины заявило, что перехватило телефонные переговоры пророссийских боевиков, которые обсуждали ракетный удар, ставший роковым для Боинга 777. Президент России, который всё это время отрицает российское участие в противостоянии, заявил, что за катастрофу несет ответственность правительство Украины. Путин с укоризной отметил тот очевидный факт, что если бы не военные действия, то катастрофы не случилось бы.

Тим Хаксли, исполнительный директор Международного Института стратегических исследований Азии, заявил: «Масштаб бедствия имеет международные последствия: погибли граждане европейских стран, Австралии, Малайзии, других азиатских государств. Поэтому международное внимание к расследованию причин трагедии будет беспрецедентным. Разумеется, и без Америки здесь не обойдется. Война на Украине перестает быть локальным конфликтом и выходит на глобальный уровень».

Американский президент Барак Обама позвонил малайзийскому премьеру Нажибу Разаку, выразил соболезнования и обещал непосредственную помощь в быстром международном расследовании причин катастрофы. Совбез ООН сегодня проведет экстренное совещание по поводу инцидента.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем электронном заявлении сказала, что, узнав о том, что самолет был сбит, она была потрясена. «Если это подтвердится, то станет новой трагической точкой в эскалации украинского конфликта».



Ограничение воздушного пространства

Рейс 17 летел на высоте приблизительно 33 000 футов (10 000 метров) и следовал маршрутом через восточную Украину. Воздушное пространство в регионе было ограничено 32 000 футами, ниже которых коммерческим рейсам летать было не только опасно, но и запрещено. Навигационное агентство «Евроконтроль» подтвердило информацию о том, что сбитый самолет следовал только разрешенным курсом и выполнял все требования безопасности.

Сегодня всем авиакомпаниям отказывают в разрешении пролететь над восточной Украиной, заявили источники в агентстве.



Кто виноват?

Андрей Пургин, заместитель премьер-министра самопровозглашенной ДНР, вчера отрицал, что самолет подбили мятежники, по причине, что у сепаратистов нет оружия, которое могло бы подбить самолет на такой высоте.

Американские войска и спецслужбы заявили, что всё больше фактов говорит в пользу того, что рейс 17 был поражен ракетой класса «земля — воздух» российского производства, известной еще как SA-11 “Овод». Официальные представители Пентагона в частной беседе сказали, что скорее всего, поддерживаемые Россией сепаратисты в восточной Украине или даже на территории России (!!!) приняли пассажирский лайнер за украинский транспортный военный самолет. Ракета, которую в России называют «Бук-М», - оружие с радарным управлением, которое находит цель в диапазоне 140 миль и достигает высоты до 72 000 футов — то есть, вдвое больше, чем потребовалось для уничтожения пассажирского лайнера.

Джон Маккейн, американский сенатор, заявил: «Если это действительно сепаратисты сбили лайнер, то оружие они могли получить только из России и от России. Поэтому виновная сторона здесь — однозначно Владимир Путин».

Валентин Наливайченко, исполняющий обязанности председателя ОГБ Украины, в Киеве заявил, что у Украины есть и больше доказательств вины России и пророссийских повстанцев, дело совсем не ограничивается записью телефонных переговоров. Правда, подробности оглашать Наливайченко не стал.

«Это окажет влияние на мировых лидеров, от России отвернется всё общественное мнение. Это всё дает украинскому правительству право и силы продолжать и усиливать наступление против мятежников — с ними будет полномасштабная мировая поддержка», - заявил Йорг Форбриг, руководитель проектов по Центральной и Восточной Европе в Берлинском бюро фонда Маршалла.

Официальные лица Австралии, гражданами которой являлись по меньшей мере 27 человек на борту погибшего лайнера, заявили, что российская поддержка украинских сепаратистов делает Россию отчасти напрямую виновной в трагедии. Премьер-министр Тони Эббот заявил: «По существу, сепаратисты — полномочные представители России на востоке Украины и действуют от ее имени. Если, как уже кажется очевидным, самолет был сбит русской ракетой, то на России лежит тяжелый груз ответственности».



И о делах

Что касается тематического формата нашего блога: российские рынки, разумеется, отреагировали на катастрофу, особенно с учетом того, что накануне было объявлено об ужесточении санкций против ключевых корпораций страны: Роснефти и двух государственных банков. Индекс ММВБ упал в совокупности на 4,1% за два дня. Государственные облигации со сроком погашения падают уже восьмой день, повышая доходность на семь пунктов (на 9%) после скачка на 27 пунктов вчера.

Снижением открылись и европейские индексы на сегодняшних торгах.