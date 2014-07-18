Доллар крепчает против основных валют

Сегодня доллар в целом стабилен по отношению к другим валютам, так как рынки еще ждут публикации данных по потребительским настроениям в США.Доллар стабилен по отношению к евро, пара EUR/USD выросла до 1,3527.

Проблемы с долларом были после объявления санкций и после новостей о крушении самолета над Украиной. Еще одна причина осторожности рынков — новости о том, что в четверг вечером Израиль объявил о начале военной кампании в Секторе Газа.

В то же время фунт почти не изменился по отношению к доллару, пара GBP/USD выросла до 1,7106.

Доллар окреп по отношению к иене, пара USD/JPY поднялась до 101,37, и стабилен по отношению к швейцарскому франку, пара USD/CHF опускается до 0,8976.

Индекс USD, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, держится на утреннем уровне 80,57.

Позднее сегодня США опубликует предварительные данные Мичиганского университета по потребительским настроениям.