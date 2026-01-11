- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|148
|US100Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|162
|US100Cash
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|8.6K
|US100Cash
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FotMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
📉 Sinal de Trading Profissional – Gestão de Risco Controlada
Este sinal foi desenvolvido para traders que buscam operações baseadas em análise técnica, disciplina e controle de risco.
🔹 Operações em ativos de alta liquidez
🔹 Entradas baseadas na estrutura do mercado e confirmações técnicas
🔹 Gestão ativa de Stop Loss e Take Profit
🔹 Foco em consistência, evitando overtrading
⚠️ Aviso de risco:
O trading em mercados financeiros alavancados envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Opere apenas com capital que você possa perder e utilize sempre uma boa gestão de risco.
📌 Recomendado para traders disciplinados e com bom gerenciamento de capital.