Pablo Andres Hczernek Borges

BotGoldPY

Pablo Andres Hczernek Borges
15 semanas
0 / 0 USD
0%
FotMarkets-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
149
Negociações com lucro:
134 (89.93%)
Negociações com perda:
15 (10.07%)
Melhor negociação:
9.56 USD
Pior negociação:
-42.71 USD
Lucro bruto:
226.37 USD (15 848 pips)
Perda bruta:
-62.14 USD (5 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (30.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.50 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.85
Negociações longas:
139 (93.29%)
Negociações curtas:
10 (6.71%)
Fator de lucro:
3.64
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
1.69 USD
Perda média:
-4.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.71 USD (1)
Crescimento mensal:
4.82%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
42.71 USD (2.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

📉 Sinal de Trading Profissional – Gestão de Risco Controlada

Este sinal foi desenvolvido para traders que buscam operações baseadas em análise técnica, disciplina e controle de risco.

🔹 Operações em ativos de alta liquidez
🔹 Entradas baseadas na estrutura do mercado e confirmações técnicas
🔹 Gestão ativa de Stop Loss e Take Profit
🔹 Foco em consistência, evitando overtrading

⚠️ Aviso de risco:
O trading em mercados financeiros alavancados envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Opere apenas com capital que você possa perder e utilize sempre uma boa gestão de risco.

📌 Recomendado para traders disciplinados e com bom gerenciamento de capital.


2026.01.11 17:11
