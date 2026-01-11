SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BotGoldPY
Pablo Andres Hczernek Borges

BotGoldPY

Pablo Andres Hczernek Borges
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
0%
FotMarkets-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
149
Transacciones Rentables:
134 (89.93%)
Transacciones Irrentables:
15 (10.07%)
Mejor transacción:
9.56 USD
Peor transacción:
-42.71 USD
Beneficio Bruto:
226.37 USD (15 848 pips)
Pérdidas Brutas:
-62.14 USD (5 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (30.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
139 (93.29%)
Transacciones Cortas:
10 (6.71%)
Factor de Beneficio:
3.64
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
1.69 USD
Pérdidas medias:
-4.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.82%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
42.71 USD (2.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 148
US100Cash 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 162
US100Cash 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 8.6K
US100Cash 2.2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.56 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +30.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FotMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Señal de Trading Profesional – Gestión Responsable del Riesgo

Esta señal está diseñada para traders que buscan operaciones basadas en análisis técnico, disciplina y control del riesgo.

🔹 Operaciones en activos de alta liquidez
🔹 Entradas basadas en estructura del mercado y confirmaciones técnicas
🔹 Gestión activa de Stop Loss y Take Profit
🔹 Enfoque en consistencia, no en sobreoperar

⚠️ Advertencia de riesgo:
El trading en mercados financieros con apalancamiento implica un alto riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Utilice un capital que esté dispuesto a arriesgar y gestione correctamente su riesgo.

📌 Recomendado para cuentas con buena gestión monetaria y disciplina operativa.


2026.01.11 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
