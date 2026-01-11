- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|148
|US100Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|162
|US100Cash
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|8.6K
|US100Cash
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FotMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Señal de Trading Profesional – Gestión Responsable del Riesgo
Esta señal está diseñada para traders que buscan operaciones basadas en análisis técnico, disciplina y control del riesgo.
🔹 Operaciones en activos de alta liquidez
🔹 Entradas basadas en estructura del mercado y confirmaciones técnicas
🔹 Gestión activa de Stop Loss y Take Profit
🔹 Enfoque en consistencia, no en sobreoperar
⚠️ Advertencia de riesgo:
El trading en mercados financieros con apalancamiento implica un alto riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Utilice un capital que esté dispuesto a arriesgar y gestione correctamente su riesgo.
📌 Recomendado para cuentas con buena gestión monetaria y disciplina operativa.